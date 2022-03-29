Alyona Alyona показала, чим українські блогери відрізняються від російських

29 березня 2022 , 15:30
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інстаграм Alyona Alyona

Відома реперка Alyona Alyona показала, чим українські блогери відрізняються від російських. Артистка наголосила, що таких відмінностей у нас мільйон і вони є на різних рівнях життя.

Інформаційна війна зараз надзвичайно важлива. Необхідно постійно показувати реальні події, які зараз відбуваються на території України, адже світ має знати правду. 

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Alyona Alyona про блогерів Росії та України

Блогери у час війни також транслюють все, що відбувається в нашій країні. Українські блогери активно виступають проти вбивств на нашій землі, а російські у той час плачуть через санкції.

  • Українські блогери: публікують лайфхаки для волонтерів.
    Російські блогери: публікують лайфхаки "чим замінити туалетний папір".
  • Українські блогери: заводять onlyfans для допомоги ЗСУ.
    Російські блогери: "висвобождєніє людєй ат работи".
  • Українські блогери: публікують збори коштів на гуманітарну допомогу.
    Російські блогери: публікують істерики про складне життя.
  • Українські блогери: у вільний час волонтерять і допомагають людям.
    Російські блогери: у вільний час рятуються від бойових чайок і качок. 
  • Українські блогери: обожнюють і підтримують владу.
    Російські блогери: не розуміють, за що їм санкції.

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Автор: Христина Кобак