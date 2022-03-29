Інформаційна війна зараз надзвичайно важлива. Необхідно постійно показувати реальні події, які зараз відбуваються на території України, адже світ має знати правду.

Дивіться також Серце розривається, – Григорій Решетник емоційно відреагував на бомбардування рідного Миколаєва

Alyona Alyona про блогерів Росії та України

Блогери у час війни також транслюють все, що відбувається в нашій країні. Українські блогери активно виступають проти вбивств на нашій землі, а російські у той час плачуть через санкції.

Українські блогери: публікують лайфхаки для волонтерів.

Російські блогери: публікують лайфхаки "чим замінити туалетний папір".

публікують лайфхаки для волонтерів. публікують лайфхаки "чим замінити туалетний папір". Українські блогери: заводять onlyfans для допомоги ЗСУ.

Російські блогери: "висвобождєніє людєй ат работи".

заводять onlyfans для допомоги ЗСУ. "висвобождєніє людєй ат работи". Українські блогери: публікують збори коштів на гуманітарну допомогу.

Російські блогери: публікують істерики про складне життя.

публікують збори коштів на гуманітарну допомогу. публікують істерики про складне життя. Українські блогери: у вільний час волонтерять і допомагають людям.

Російські блогери: у вільний час рятуються від бойових чайок і качок.

у вільний час волонтерять і допомагають людям. у вільний час рятуються від бойових чайок і качок. Українські блогери: обожнюють і підтримують владу.

Російські блогери: не розуміють, за що їм санкції.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч: