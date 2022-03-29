Інформаційна війна зараз надзвичайно важлива. Необхідно постійно показувати реальні події, які зараз відбуваються на території України, адже світ має знати правду.
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Alyona Alyona про блогерів Росії та України
Блогери у час війни також транслюють все, що відбувається в нашій країні. Українські блогери активно виступають проти вбивств на нашій землі, а російські у той час плачуть через санкції.
- Українські блогери: публікують лайфхаки для волонтерів.
Російські блогери: публікують лайфхаки "чим замінити туалетний папір".
- Українські блогери: заводять onlyfans для допомоги ЗСУ.
Російські блогери: "висвобождєніє людєй ат работи".
- Українські блогери: публікують збори коштів на гуманітарну допомогу.
Російські блогери: публікують істерики про складне життя.
- Українські блогери: у вільний час волонтерять і допомагають людям.
Російські блогери: у вільний час рятуються від бойових чайок і качок.
- Українські блогери: обожнюють і підтримують владу.
Російські блогери: не розуміють, за що їм санкції.
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