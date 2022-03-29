Информационная война сейчас чрезвычайно важна. Необходимо постоянно показывать реальные события, происходящие сейчас на территории Украины, ведь мир должен знать правду.

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Alyona Alyona о блоггерах России и Украины

Блоггеры во время войны также транслируют все, что происходит в нашей стране. Украинские блоггеры активно выступают против убийств на нашей земле, а российские в то время плачут из-за санкций.

Украинские блоггеры: публикуют лайфхаки для волонтеров.

Российские блоггеры: публикуют лайфхаки "чем заменить туалетную бумагу".

Украинские блоггеры: заводят onlyfans для помощи ВСУ.

Российские блоггеры: "высвобождение людей от работы".

Украинские блоггеры: публикуют сборы средств на гуманитарную помощь.

Российские блоггеры: публикуют истерики о сложной жизни.

Украинские блоггеры: в свободное время волонтерят и помогают людям.

Российские блоггеры: в свободное время спасаются от боевых чаек и уток.

Украинские блоггеры: обожают и поддерживают власть.

Российские блоггеры: не понимают, за что им санкции.