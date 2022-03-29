Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник народився в Миколаєві, там до війни жили його батьки. Зараз рідне місто шоумена стало ціллю російських загарбників. Лише за один день вони розтрощили багатоповерхівку та будівлю обласної військової адміністрації.
Важливо У Миколаєві окупанти влучили в кабінет Кіма у будівлі ОВА
Реакція Григорій Решетника на обстріли Миколаєва та розбомблену ОВА
Рідний Миколаїв сьогодні... Серце розривається. Але ми не здамося та не зламаємося! Ми маємо перемогти та вибити з нашої землі цю фашистську нечисть раз і назавжди. Україна сильна та непереможна,
– емоційно написав Григорій Решетник.
Реакція мережі на атаки на Миколаїв
- "Це прямий напад на Кіма, хотіли його вбити. Мерзота. Рідний мій Миколаїв, болить серце за тебе. Господи, захисти, збережи місто та прекрасних людей, що там живуть, благаю";
- "Я з Миколаєва. І цей вибух, який зруйнував будівлю обласної адміністрації, чуло все місто. Тварюки, нелюди. Бажаю собачої смерті всім "русскім спасітєлям";
- "Нелюди! Руйнують наше місто. Горіти їм у пеклі".
- "Мій дім. Моє місто. Тримайся, Миколаїв";
- "Жахіття! Проте знаємо, що перемога за нами. Адже Бог з нами";
- "Не забудемо ніколи! Не буде рашистам прощення".