Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник народився в Миколаєві, там до війни жили його батьки. Зараз рідне місто шоумена стало ціллю російських загарбників. Лише за один день вони розтрощили багатоповерхівку та будівлю обласної військової адміністрації.

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Реакція Григорій Решетника на обстріли Миколаєва та розбомблену ОВА

Рідний Миколаїв сьогодні... Серце розривається. Але ми не здамося та не зламаємося! Ми маємо перемогти та вибити з нашої землі цю фашистську нечисть раз і назавжди. Україна сильна та непереможна,

– емоційно написав Григорій Решетник.

Зазначимо, у Миколаївській ОВА більшість людей дивом врятувалася, це від 50 до 100 осіб. Станом на 12:00 з-під завалів дістали 3 загиблих та 18 постраждалих. Рятувальні роботи тривають.

Реакція мережі на атаки на Миколаїв