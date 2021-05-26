Для новой фотографии Alyona Alyona надела бежевое нижнее белье и высокие серебристые ботфорты. Звезда удобно устроилась на большой розовый кусок ткани, который был фоном для фотографии. Таким образом рэперка пыталась повторить откровенное фото своей коллеги из США – Big Latto.

К слову В одних только колготках: голая Alyona Alyona повторила эротическое фото Ким Кардашян 18+



Певица Big Latto, фото которой повторила Alyona Alyona / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Для эротической публикации Alyona Alyona сделала тематический пост о сексе, продолжая общаться с фанатами в рамках проекта ее нового альбома Galas. Она отметила, что в Украине говорить о сексе – стыдно и не принято. А такая "привычка" у большинства держится еще с глубокого детства.

Когда краснеют при слове секс – я слышу шум. Секс – это то, о чем стыдно/страшно говорить большинству из нас. Все начинается с детства: сначала нам нельзя говорить об этом с родителями, социум также стесняется, потом и с любимым человеком не выходит. Это я еще молчу о детях и половом воспитании, которое в Украине просто отсутствует,

– прокомментировала звезда.

Она добавила, что такая необразованность порождает проблемы в постели и в самом организме человека.

"Почему-то мы так привыкли: о сексе не говорим, но потом удивляемся, почему наши дети такое страшное делают в интернете. Я считаю, что не надо бояться секса, об этом нужно говорить. Как взрослым между собой, так и взрослым с детьми", – добавила звезда.



Alyona Alyona в провокационном образе / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Реакция сети

Поклонники положительно отреагировали на проблематичную тему и поделились своими мыслями и опытом: