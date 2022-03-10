Відомо, що Росію Пугачова та Галкін з дітьми покинули 28 лютого – через чотири дні після вторгнення в Україну російських військ. Різні джерела подейкують, що вони перебувають або на Кіпрі, або в Ізраїлі, або в Латвії.

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Лише зараз 72-річна жінка вийшла на зв'язок з прихильниками. Причиною стало відео з російським попом, який під час літургії згадав про виїзд артистки.

"Ми жили в сатанинській химері, друзі. Ви цього не чули, не знали? Ви не відчули як повітря очистилось? Пугачова назавжди покинула Росію. Боже, як я цього чекав", – сказав на відео священнослужитель у Росії.

Рано радієш, Андрюша. Канікули, відпустка і лікування – не вважаються еміграцією. Вернусь – розберемось, сходжу в церкву твою, помолюсь за тебе, богохульник,

– іронічно сказала Пугачова.

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Варто додати, що чоловік Пугочової – Максим Галкін в перші дні наступу Росії на Україну написав в мережі, що підтримує український народ. Після цього з федеральних каналів почали зникати реклами за його участю, а виступи – скасовуватись.

Андрій Данилко, український виконавець, у нещодавньому інтерв'ю поділився, що його та Аллу могли в Росії залякати за їхню позицію. Якщо Максим відверто написав в мережі про підтримку України, то Алла Пугачова не наважилась перечити Путіну, бо хвилюється за двох маленьких дітей.

"Так, вони бояться, бо в них діти. Це справді страх. Я не знаю, як би поводитися, якби мені дзвонили і погрожували", – розповів артист.

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