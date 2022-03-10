Известно, что Россию Пугачева и Галкин с детьми покинули 28 февраля – четыре дня спустя после вторжения в Украину российских войск. Различные источники говорят, что они находятся либо на Кипре, либо в Израиле, либо в Латвии.

К слову Галкин с Пугачевой покинули Россию: они были пройти войны с Украиной

Только сейчас 72-летняя женщина вышла на связь со поклонниками. Причиной стало видео с российским попом, во время литургии упомянувшим о выезде артистки.

"Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не почувствовали как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Боже, как я этого ожидал", – сказал на видео священнослужитель в России.

Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение – не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся, схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник,

– иронически сказала Пугачева.

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Стоит добавить, что муж Пугочевой Максим Галкин в первые дни наступления России на Украину написал в сети, поддерживающей украинский народ. После этого с федеральных каналов начали исчезать рекламы с его участием, а выступления – отменяться.

Андрей Данилко, украинский исполнитель, в недавнем интервью поделился, что его и Аллу могли в России запугать за их позицию. Если Максим откровенно написал в сети о поддержке Украины, то Алла Пугачева не решилась возражать Путину, потому что волнуется за двоих маленьких детей.

"Да, они боятся, потому что у них дети. Это действительно страх. Я не знаю, как бы себя вести, если бы мне звонили и угрожали", – рассказал артист.

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