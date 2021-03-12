Українська модель зі світовим ім'ям Алла Костромічова відпочиває в Пуерто-Рико. Разом з подругою вона відправилась до мальовничого водоспаду, під яким влаштувала відверту зйомку. Зірка еротично позувала в купальнику, захопивши публіку спокусливим мокрим тілом.

Вже кілька тижнів ведуча шоу "Супермодель по-українськи" насолоджується відпусткою в Пуерто-Рико, зупинившись в елітному 5-зірковому готелі на узбережжі океану. Алла Костромічова захоплюється не лише райськими піщаними пляжами, а й водоспадами небаченої краси в самому серці джунглів.

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Мокра Алла Костромічова в бікіні

Модель поплавала під одним з найкрасивіших водоспадів Пуерто-Рико. Для ефектних кадрів у крижаній воді вона одягла красивий купальник чорного кольору з лавандовим тропічним принтом. Бікіні фантастично підкреслило звабливі форми Алли Костромічової. Її мокре тіло виглядало вкрай еротично, а струнка талія та пружні сідниці розбурхали уяву користувачів.

Під водоспадом зірка фотографувалась з розпущеним волоссям, що додало її вигляду спокусливості. Вона сміливо позувала без косметики та вкотре вразила шанувальників витонченою зовнішністю і грацією.

"Це неймовірне відчуття дивитися на водоспад знизу. Від сили стихії, крижаних крапель і краси природи перехоплює подих. Живеш", – підписала зірка зухвале фото.



Алла Костромічова в купальнику під водоспадом / Фото Instagram / @alla