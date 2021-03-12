Украинская модель с мировым именем Алла Костромичева отдыхает в Пуэрто-Рико. Вместе с подругой она отправилась к живописному водопаду, под которым устроила откровенную съемку. Звезда эротично позировала в купальнике, восхитив публику соблазнительным мокрым телом.

Уже несколько недель ведущая шоу "Супермодель по-украински" наслаждается отпуском в Пуэрто-Рико, остановившись в элитном 5-звездном отеле на побережье океана. Алла Костромичева увлекается не только райскими песчаными пляжами, но и водопадами невиданной красоты в самом сердце джунглей.

К теме Дженнифер Лопес вызывающе позировала на кровати в халате: фото домашнего образа знаменитости

Мокрая Алла Костромичева в бикини

Модель поплавала под одним из самых красивых водопадов Пуэрто-Рико. Для эффектных кадров в ледяной воде она надела красивый купальник черного цвета с лавандовым тропическим принтом. Бикини фантастически подчеркнуло соблазнительные формы Аллы Костромичевой. Ее мокрое тело выглядело крайне эротично, а стройная талия и упругие ягодицы взбудоражили воображение пользователей.

Под водопадом звезда фотографировалась с распущенными волосами, что придало ее виду соблазнительности. Она смело позировала без косметики и в очередной раз поразила поклонников изящной внешностью и грацией.

"Это невероятное ощущение смотреть на водопад снизу. От силы стихии, ледяных капель и красоты природы захватывает дух. Живешь", – подписала звезда дерзкое фото.



Алла Костромичева в купальнике под водопадом / Фото Instagram / @alla