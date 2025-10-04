Вона показала фото й відео, зроблені перед самим показом на Тижні моди у Парижі. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Алли Костромічової.
Модель вийшла на подіум у кофті від Maison Margiela із високим коміром-стійкою, де тканина виглядає так, ніби вона розірвана та зібрана наново. До неї додали асиметричну спідницю та шкіряні високі чоботи темного кольору. З аксесуарів модель одягнула масивні сережки.
Що відомо про кар'єру Алли Костромічової?
- У моделінгу жінка почала працювати ще під час навчання в університеті. На другому курсі вона підписала контракт із міланським агентством Why Not, а вже за два роки почала співпрацювати з модним домом Givenchy.
- Перший її модельний сезон став проривним: Алла взяла участь у 55 показах.
- Костромічова працювала з провідними брендами, серед яких Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Christian Dior, Balenciaga, Valentino та інші.
- У 2013 році вона заснувала власну модельну агенцію Kmodels, а через кілька років – модельний табір для підлітків, які мріють про модельну кар'єру.
- Широку популярність в Україні Алла здобула як ведуча та суддя телешоу "Топ-модель по-українськи".
- Особисте життя Костромічова довгий час тримала в таємниці. У 2015 році вона вийшла заміж за бізнесмена Джейсона Капоне. Того ж року народився їхній син Сальваторе, а у 2023 – донька Аврора.