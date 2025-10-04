Вона показала фото й відео, зроблені перед самим показом на Тижні моди у Парижі. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Алли Костромічової.

Не пропустіть Розкішний подарунок на річницю: Остапчук купив 25-річній дружині авто за майже 4 мільйони

Модель вийшла на подіум у кофті від Maison Margiela із високим коміром-стійкою, де тканина виглядає так, ніби вона розірвана та зібрана наново. До неї додали асиметричну спідницю та шкіряні високі чоботи темного кольору. З аксесуарів модель одягнула масивні сережки.

Вас також може зацікавити Українська дизайнерка вийшла на подіум у Парижі разом з Кендалл Дженнер, Євою Лонгорією й іншими

Що відомо про кар'єру Алли Костромічової?