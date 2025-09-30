Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Vogue. На шоу зібралися зіркові амбасадори б'юті-бренду.

Подіумом, який розмістили у внутрішньому дворику мерії Парижа Hôtel de Ville, також пройшлися моделі Кендалл Дженнер і Кара Делевінь, акторки Єва Лонгорія, Сімон Ешлі, Філіппін Леруа-Больє та інші знаменитості.

Катерина Сільченко з'явилась на подіумі в короткій білій сукні з відкритими плечима, яку прикрашав об'ємний бант. Дизайнерка взула прозорі туфлі на підборах, злегка підкрутила волосся і зробила природний макіяж.

На своїй сторінці в інстаграмі Сільченко поділилась фотографіями з іншими зірковими амбасадорами L’Oréal Paris. У коментарях дизайнерку підтримали Надя Дорофєєва, Ірина Монатік, Джамала, Даша Квіткова, Маша Єфросиніна, Василіса Фролова, Юлія Саніна, Христина Решетник, Катерина Остапчук, Андрій Черепущак.

Такі собі звичайнісінькі посиденьки з дівчатами. Насіння поїсти, по душах поговорити, про колишніх згадати, одна одну підтримати. Я не вірю, що це все зі мною відбувається!,

– написала Катерина.

Що відомо про Катерину Сільченко?