Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Vogue. На шоу зібралися зіркові амбасадори б'юті-бренду.
Подіумом, який розмістили у внутрішньому дворику мерії Парижа Hôtel de Ville, також пройшлися моделі Кендалл Дженнер і Кара Делевінь, акторки Єва Лонгорія, Сімон Ешлі, Філіппін Леруа-Больє та інші знаменитості.
Катерина Сільченко з'явилась на подіумі в короткій білій сукні з відкритими плечима, яку прикрашав об'ємний бант. Дизайнерка взула прозорі туфлі на підборах, злегка підкрутила волосся і зробила природний макіяж.
На своїй сторінці в інстаграмі Сільченко поділилась фотографіями з іншими зірковими амбасадорами L’Oréal Paris. У коментарях дизайнерку підтримали Надя Дорофєєва, Ірина Монатік, Джамала, Даша Квіткова, Маша Єфросиніна, Василіса Фролова, Юлія Саніна, Христина Решетник, Катерина Остапчук, Андрій Черепущак.
Такі собі звичайнісінькі посиденьки з дівчатами. Насіння поїсти, по душах поговорити, про колишніх згадати, одна одну підтримати. Я не вірю, що це все зі мною відбувається!,
– написала Катерина.
Що відомо про Катерину Сільченко?
Катерина Сільченко – українська дизайнерка, танцюристка, засновниця бренду the COAT by Katya Silchenko, амбасадорка L'Oreal Paris в Україні.
З 2014 до 2020 року перебувала у шлюбі з бізнесменом Камо Багдасаряном, від якого народила доньку Саті. Дизайнерка ділилась, що їм не вдалося зберегти стосунки на відстані.
У вересні 2025 року Сільченко вийшла заміж за засновника бренду S*event Сергія "Картину" Неклеву під час показу свого бренду, який відбувся в рамках Ukrainian Fashion Week SS26.