Аліса Мілано потрапила в аварію зі своїм дядьком: як акторка рятувала чоловіка

Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Аліса Мілано днями потрапила в ДТП в Лос-Анджелесі. Вона сиділа поряд з водієм-дядьком, який під час водіння втратив свідомість. Акторка швидко змогла надати першу необхідну допомогу.

Аліса Мілано їхала на передньому пасажирському сидінні позашляховика Ford Edge 2020 року, яким керував її 63-річний дядько Мітчелл Дж. Карп. Коли він втратив свідомість, автомобіль виїхав на іншу смугу руху та врізався у позашляховик, який згодом зник з місця події.

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Кіноакторка, довго не думаючи, викликала швидку допомогу і тим часом проводила серцево-легеневу реанімацію своєму родичу. Рятувальники згодом доставили чоловіка в лікарню UCLA Westwood у Лос-Анджелесі, але про його стан наразі нічого не відомо. Щодо самої акторки – то вона не постраждала.

"Піклуватися один про одного не складно", – Мілано

Втім, 18 серпня поділилась у твітері стурбованим дописом, де закликала усіх дбати про своїх рідних та знати базові навички надання першої допомоги.

Текст публікації Аліси Мілано

Ми всі повинні використовувати будь-яку можливість, щоб захистити людей, яких ми любимо. Зробіть щеплення. Носіть маски. Позбавтеся від зброї. Навчіться робити серцево-легеневу реанімацію. Іншим навичкам, заснованим на здоровому глузді. Піклуватися один про одного не складно, а дуже важливо,

– наголосила Аліса Мілано.

Хто із зірок нещодавно потрапляв у ДТП

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