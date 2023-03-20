На Аліну Шаманську викликали копів в Америці: "Поїхала з помиями на голові"

Аліна Шаманська поділилася прикрою історією з життя у США. На неї викликали копів за неправильне паркування на чужій території. Як усе було, читайте далі.

Після публічного розриву з Русланом Ханумаком Аліна Шаманська залишилася жити в Каліфорнії з сином. Вона на день завезла його до друзів, але повернутися додому без пригод не вийшло.

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Чому на Аліну Шаманську викликали копів у США

Блогерка приїхала за сином у пізній вечір і припаркувала авто на заїзді до сусідньої приватної оселі. Думала, що забере Артура за п'ять хвилин, але гості затяглися на 40, бо друзі зустріли її словами: "Боже, у нас на порозі Аліна Шаманська! І що ти не зайдеш у гості на ковток вина?" За цей час біля її машини зібрався натовп американців, а поліція була в дорозі.

Я побачила, що біля мого авто купа людей голосно сперечаються і світять ліхтариками, приглядаючись, що всередині! Звичайно, я була в шоці. Що відбувається? Найперше, що вони мені сказали: "Ми вже викликали на тебе копів"… Вони усім хором почали мене вичитувати,

– написала Аліна Шаманська.

Як з'ясувалося, поліцію викликати тому, що одним колесом вона заїхала на чужий газон. Блогерці довелося 10 разів просити вибачення, щоб виклик скасували. Проте на американців спрацювали не вмовляння Шаманської, а її маленький син.

"Вони скасували поліцію зі словами: "Ми це робимо виключно через твого сина, тому що він не має терпіти проблеми через тебе". Ну з помиями на голові я і поїхала додому", – додала вона.

Аліна Шаманська про виклик поліції в Америці / Скриншот з відео