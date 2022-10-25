Аліну Гросу виписали з лікарні: як вона почувається після операції
Джерело:інстаграм Аліни Гросу
Співачка Аліна Гросу нещодавно повідомляла, що їй зробили операцію. Артистка не розповідала, що саме сталося. Тепер повідомила, що вже повернулася додому.
Через кілька днів після хірургічного втручання 27-річна виконавиця повернулася додому. Однак вдома вона сама, без коханого.
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Як Аліна Гросу почувається після операції
Артистка не показала, як виглядає зараз, лише розповіла, що вже вдома. Аліна варила компот, зняла на камеру каструлю з рідиною та фруктами. На відео вона сказала, що сама варить собі компот, оскільки немає кому про неї подбати.
Я вже вдома, почуваюся трохи краще, вже стою на ногах. Все ще трохи болить. І нема кому мені компот зварити, варю сама зараз,
– сказала Гросу.
Аліна Гросу вдома / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Ймовірно, коханий артистки – російський актор Роман Полянський зараз не з нею. В інстаграмі Гросу вже давно не публікувала спільних фото та не з'являлася з обранцем на публіці. Раніше Романа критикували за замовчування війни. Наразі невідомо, чи закохані досі разом. Аліна рідко коментує особисте життя і зараз не говорить про Полянського. Але після того, як вона повідомила про операцію, розповіла, що в її житті був складний період. Подробиць артистка не повідомила.
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