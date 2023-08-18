Блогерка Аліна Шаманська розповіла, як трапився розкол у її шлюбі з Русланом Ханумаком. Вона поділилась, що перша криза трапилась раніше.

Дивіться також Економлю вперше за 6 років, – Аліна Шаманська зізналася, скільки витрачає на життя в США

Аліна Шаманська про розлучення з Русланом Ханумаком

Аліна Шаманська розповіла, що виїхала з чоловіком у США ще як сім'я. Але перші думки про те, що Руслан – не її людина, трапилися ще багато років тому під час вагітності блогерки. Згодом у пари ставалися інші непрості ситуації.

Замислюватися про розлучення і розрив стосунків я почала за 2 роки до війни, серйозніше – за рік до війни. Стосунки були не найкращі, але я намагалася їх налагодити, працювала з психологом, шукала в собі причини, намагалася в собі щось змінити. Родина для мене – на першому місці,

– зізналась блогерка.

"Для мене смерть сім'ї й розлучення – найстрашніше. Мені важко уявити, пережити це. У мене є дитина і я мріяла, щоб вона жила в повноцінній сім'ї. Мені страшно уявити, що цього не буде, я ще це не прийняла".

Аліна пригадала, що вже у США під час війни між ними траплялися серйозні конфлікти, коли дівчина навіть збиралась та їхала з дому. Та подружжя намагалось зберегти стосунки. За словами Шаманської, ще на Новий 2023 рік пара зідзвонювалась і лунали слова "Я тебе люблю".



Аліна Шаманська та Руслан Ханумак / Фото з інстаграму блогерки

Чому Шаманська не називає причину розлучення

Не війна була причиною нашого розлучення. Я знаю причину нашого розлучення, але поки що не готова нею ділитися,

– повідомила Аліна Шаманська.

Блогерка розповіла, що поки вона була в Америці, то збиралась розповісти всі деталі розлучення. Та потім приїхала до України та випадково зустріла Руслана. Через його важкий стан Аліна вирішила почекати з зізнаннями.

"Я не хочу його вбивати ще сильніше. Він зараз переживає дуже складний період у житті. Напевно, найважчий. Я досі вважаю Руслана рідною людиною, він батько мого сина. Ми досі в офіційному шлюбі. Поки я з ним у шлюбі, жодних подробиць не буде. В якихось моментах він заслуговує на те, щоб я розповіла все, що трапилося "за кадром". Але не зараз. І він, і вся його рідня повинні бути мені дуже вдячні, що я тримаю таку позицію і поки що мовчу".

Інтерв'ю з Аліною Шаманською: дивіться відео онлайн

Коротко про їхній шлюб