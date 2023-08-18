Блогерша Алина Шаманская рассказала, как произошел раскол в ее браке с Русланом Ханумаком. Она поделилась, что первый кризис случился раньше.

Смотрите также Экономлю впервые за 6 лет, – Алина Шаманская призналась, сколько тратит на жизнь в США

Алина Шаманская о разводе с Русланом Ханумаком

Алина Шаманская рассказала, что уехала с мужем в США еще как семья. Но первые мысли о том, что Руслан – не ее человек, случились еще много лет назад во время беременности блогерши. Впоследствии у пары происходили другие непростые ситуации.

Задумываться о разводе и разрыве отношений я начала за 2 года до войны, серьезнее – за год до войны. Отношения были не самые лучшие, но я пыталась их наладить, работала с психологом, искала в себе причины, пыталась в себе что-то изменить. Семья для меня – на первом месте,

– призналась блогерша.

"Для меня смерть семьи и развод – самое страшное. Мне трудно представить, пережить это. У меня есть ребенок и я мечтала, чтобы он жил в полноценной семье. Мне страшно представить, что этого не будет, я еще это не приняла".

Алина вспомнила, что уже в США во время войны между ними случались серьезные конфликты, когда девушка даже собиралась и уезжала из дома. Но супруги пытались сохранить отношения. По словам Шаманской, еще на Новый 2023 год пара созванивалась и звучали слова "Я тебя люблю".



Алина Шаманская и Руслан Ханумак / Фото из инстаграма блогерши

Почему Шаманская не называет причину развода

Не война была причиной нашего развода. Я знаю причину нашего развода, но пока не готова ею делиться,

– сообщила Алина Шаманская.

Блогерша рассказала, что пока она была в Америке, то собиралась рассказать все детали развода. Потом приехала в Украину и случайно встретила Руслана. Из-за его тяжелого состояния Алина решила подождать с признаниями.

"Я не хочу его убивать еще сильнее. Он сейчас переживает очень сложный период в жизни. Наверное, самый тяжелый. Я до сих пор считаю Руслана родным человеком, он отец моего сына. Мы до сих пор в официальном браке. Пока я с ним в браке, никаких подробностей не будет. В каких-то моментах он заслуживает того, чтобы я рассказала все, что случилось "за кадром". Но не сейчас. И он, и вся его родня должны быть мне очень благодарны, что я держу такую позицию и пока молчу".

Интервью с Алиной Шаманской: смотрите видео онлайн

Кратко об их браке