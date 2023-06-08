Аліна Шаманська повернулася до України та показала, як її зустріли друзі в столиці: фото

Блогерка Аліна Шаманська через повномасштабне вторгнення переїхала до США. Тепер дівчина повернулася додому. Блогерку зустріли її друзі в столиці з патріотичними кульками.

Про своє повернення до України Аліна розповіла в Instagram-stories. Раніше блогерка показувала курйозне відео, як забрала додому телевізор зі смітника в Каліфорнії.

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Шаманська опублікувала відео з кадрами зі столиці. "Київ, то є вдома", – написала вона та додала смайлик, що плаче.



Аліна Шаманська повернулася до України / Фото з її інстаграм-сторіс

Блогерка зазначила, що рада нарешті приїхати до України. Утім, останні події, що сталися на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС, розривають Аліні серце.

"Я щаслива бути вдома. Але біль від подій більший за те щастя… Я поки в трансі…", – поділилася блогерка.

В Україні блогерку зустріли її друзі. Вони подарували Аліні синьо-жовті повітряні кульки, що надуті гелієм, та хризантеми. "Дякую, що друзі зустріли і влаштували маленьке свято", – написала дівчина.



Друзі зустріли Шаманську в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс

Схоже, що блогерка повернулася не назавжди. Адже через повномасштабну війну Аліна Шаманська живе з сином Артуром у США. Новий дім знаменитості розташований неподалік Лос-Анджелеса.

До слова, дружина Монатіка цілий рік війни жила з дітьми у Варшаві, а в березні 2023 року вона наважилися повернутися у Київ. Співак влаштував Ірині та дітям теплий прийом – прикрасив заміський будинок прапорцями "Welcome" та кульками у формі улюблених іграшок хлопців.