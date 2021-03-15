27-річна українська співачка та реперка Alina Pash довгий час зустрічалася з французом, з яким зберегла дружні стосунки після розриву. Минулого року зірка закрутила роман з українцем, а тепер зізналась, що це були аб'юзивні стосунки.

Кілька років епатажна артистка зустрічалась з на 13 років старшим французьким кліпмейкером і музикантом Натаном Дейзі. Саме він допоміг коханій розвинути бренд Alina Pash. Однак чотирирічний роман співаків дав тріщину. Зараз знаменитість називає колишнього компаньйоном і хорошим другом та зізнається, що до нового кохання поки неготова. Річ у тому, що після розставання з французом вона опинилась в аб'юзивних стосунках.

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Alina Pash про аб'юзивні стосунки

Минулий рік видався для співачки надскладним не лише через вимушену творчу паузу та відсутність концертів, а й через нові стосунки. Після роману з Натаном Дейзі вона зустрічалась з українцем, ім'я якого тепер не розголошує. Пара розійшлася, адже в романі було місце моральному насильству.

Були в мене і токсичні стосунки на карантині. Це був дуже гарний конкретний досвід. Це, Слава Богу, було не фізичне насилля, але моральне – конкретне. Це було аб'юзерство, але і моє теж,

– вразила зізнанням Alina Pash.

Вона не стала ділитися деталями аб'юзивних стосунків в інтерв'ю, однак запевнила, що не лише хлопець тиснув на неї, а й вона на нього. "Стосунки – це стосунки все ж таки двох людей і не буває такого, щоб тільки одна людина нагадила. Гадять двоє", – наголосила артистка.

Зараз Alina Pash вирішила зробити паузу та не починати нових стосунків. Всю себе вона присвячує творчості та живе в столиці лише з кішкою. За словами співачки, вона почувається вільною, сексуальною, красивою і талановитою.

Повне інтерв'ю Alina Pash: дивіться відео онлайн