27-летняя украинская певица и рэппер Alina Pash долгое время встречалась с французом, с которым сохранила дружеские отношения после разрыва. В прошлом году звезда закрутила роман с украинцем, а теперь призналась, что это были абьюзивные отношения.

Несколько лет эпатажная артистка встречалась с французским клипмейкером и музыкантом Натаном Дейзи, который на 13 лет ее старше. Именно он помог любимой развить бренд Alina Pash. Однако четырехлетний роман певцов дал трещину. Сейчас знаменитость называет бывшего компаньоном и хорошим другом и признается, что к новой любви пока не готова. Дело в том, что после расставания с французом она оказалась в абьюзивных отношениях.

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Alina Pash об абьюзивных отношениях

Прошлый год выдался для певицы сверхсложным не только из-за вынужденной творческой паузы и отсутствия концертов, но и из-за новых отношений. После романа с Натаном Дейзи она встречалась с украинцем, имя которого теперь не разглашает. Пара разошлась, ведь в романе было место моральному насилию.

Были у меня и токсичные отношения на карантине. Это был очень хороший конкретный опыт. Это, Слава Богу, было не физическое насилие, но моральное – конкретное. Это было абьюзерство, но и мое тоже,

– поразилась признанию Alina Pash.

Она не стала делиться деталями абьюзивных отношений в интервью, однако заверила, что не только парень давил на нее, но и она на него. "Отношения – это отношения все же двух людей и не бывает такого, чтобы только один человек нагадил. Гадят двое", – подчеркнула артистка.

Сейчас Alina Pash решила сделать паузу и не начинать новых отношений. Всю себя она посвящает творчеству и живет в столице только с кошкой. По словам певицы, она чувствует себя свободной, сексуальной, красивой и талантливой.

Полное интервью Alina Pash: смотрите видео онлайн