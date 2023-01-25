Як розповіла співачка, у липні 2010 року вона поїхала у Київ разом з батьками, аби вступити до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. На час екзаменів їх прихистили в себе вдома друзі, а по сусідству тоді жили Зеленські – Володимир та Олена. Аби разом відсвяткувати "фарфорове" весілля батьків (20 років), яке припало у той день, зіркову пару з "Кварталу 95" запросили на гостини.

Читайте також "Бережіть себе": що українські зірки бажають Володимиру Зеленському на 45-річчя

Там я вперше побачила того, кого бачила до цього тільки в телевізорі, й харизма якого мені дуже подобалась. "Світлі й файні люди" – подумала я. Пригадую, як ще по-закарпатськи не відставала в гуморі із Володимиром, попросила автограф (єдиний в моєму житті, до речі), де він побажав перемог, популярності, слави, а головне настрою і митей удачі, бо вони обов’язково будуть,

– згадала Alina Pash.

Вона додає, що через роки розуміє, що її перше відчуття щирості збереглося у чоловіку досі.

"Тепер це наші президент та перша леді, за яких мені гордо. І, окрім вітань, хочу сказати вам дякую. Дякую, що даруєте надію і світло мільйонам українців. P.S. Уявити собі не могла, що вдруге побачу Вас на Майдані в 2019-му", – підсумувала артистка.



Alina Pash та Володимир Зеленський у 2010 році / Фото з інстаграму артистки

Зазначимо, що у 2019-му Аліна і справді вперше за багато років була на одному майданчику із Зеленським – на Майдані Незалежності 24 серпня, коли проводили святковий парад. Тоді артистка виконувала реп під час гімну України.

Alina Pash на параді у День Незалежності, 2019 рік: відео онлайн