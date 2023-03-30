Я не поважаю Псюка, – Alina Pash назвала "галімими" стосунки з лідером Kalush

Співачка Alina Pash зізналась про конфлікт із солістом гурту Kalush Orchestra. Артисти не змогли порозумітися ні на Нацвідборі, ні після нього.

Українська співачка Alina Pash розповіла про стосунки з колективом Kalush Orchestra після поразки на Нацвідборі Євробачення-2022. Артистка відверто назвала їхні взаємини "галімими".

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Alina Pash про скандал із солістом Kalush

Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися в очі. На Нацвідборі не дивився, коли я намагалася перед усім цим поговорити. Зате всі інші члени команди дуже класні. Вони мені подобаються, спілкувалися зі мною,

– зізналась виконавиця.

Alina Pash зауважила, що поважає гурт Kalush Orchestra за їхні пісні, адже вони творять музику у схожому стилі. До того ж співачка щиро вболівала за них на Євробаченні.

"Я їм плюсую за це. Це допомагає витісняти з плейлистів людей російську музику. Це просто, мабуть, особиста історія моя і Олега. У нас не склалося спілкування, мені не подобається його манера. Мені здається, якби я могла, я б його просто обкидувала галімими словами без матюків. Так буває", – додала артистка.

Інтерв'ю з Alina Pash: дивіться відео онлайн

Що сталось між артистами