Новий роман після стосунків з росіянином: Аліна Гросу заінтригувала фото з каблучкою на пальці

Українська співачка Аліна Гросу після розлучення з російським актором Романом Полянським досить довго приховувала особисте життя. Тепер зірка має нові стосунки. Гросу заінтригувала мережу каблучкою на безіменному пальці.

Співачка вирішила поки не показувати обличчя нового обранця. Проте Аліна Гросу поділилася кадрами з їхньої романтичної прогулянки.

Цікаво Навчається на акторку: де зараз Аліна Гросу, яка працювала з Лепсом і зустрічалась з росіянином

Гросу закрутила новий роман

У інстаграмі артистка натякнула, що тепер щаслива у нових стосунках.

На одному кадрі загадковий чоловік ніжно тримав Аліну за руку під час обіду в кафе. Фани помітили, що на безіменному пальці Гросу світилася каблучка.



Аліна Гросу знайшла нові стосунки / Скриншот з відео

На іншому кадрі бойфренд ласкаво гладив співачку по щоці, а вона дивилася на нього закоханим поглядом.



Аліна Гросу з новим бойфрендом / Скриншот з відео

Співачка зауважила, що не треба переживати про те, ніби вона сумує наодинці. До ролику зірка додала смайлик у вигляді сердечка.

Що відомо про попередні стосунки Аліни Гросу