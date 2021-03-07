Ще не казала, що він мій хлопець, – Аліна Гросу вперше з'явилася на публіці з ймовірним коханим

Джерело:"Світське життя"
Українська співачка Аліна Гросу, яка протягом декількох років жила та працювала в Росії, вперше з'явилася на публіці з ймовірним бойфрендом. Проте наразі знаменитість не поспішає офіційно заявляти про нові стосунки.
Аліна Гросу прийшла на світський захід з ймовірним бойфрендом, російським актором Романом Полянським. З парою поспілкувалася ведуча Катя Осадча.
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Виконавиця зазначила, що ще не казала про те, що Роман її хлопець: "Як буду виходити заміж, тоді й скажу".
Відомо, що Гросу вже була у шлюбі з росіянином, проте цей союз швидко розпався. Роман зазначив, що він наполовину українець.
Більшість моїх предків родом з України. Тому, на 50 відсотків я точно українець,
– наголосив чоловік.
Аліна додала, що Полянський переїхав у Київ, а також вже вивчає українську мову. Про стосунки з Романом артистка не поспішає оголошувати, оскільки боїться, що повториться історія з екскоханим.
Я не хочу поспішати. Вже знайомила всіх з колишнім чоловіком. І що з цього вийшло? Тепер так не хочу. Наступного обранця я представлю публіці, як чоловіка або ж батька моїх дітей. Тоді вже все буде зрозуміло,
– поділилася Аліна.
Хоча пара не підтвердила стосунки, проте й не спростувала їх. Спільну появу на публіці Аліна пояснила тим, що зараз співпрацює з Романом.
Ми партнери по знімальному майданчику. Зараз разом знімаємося. Він у мене в кліпі, а я у нього у фільмі. У нас колективне виробництво,
– розповіла Гросу.
На питання, чи Роман і Аліна живуть разом, вони вирішили не відповідати.
Інтерв'ю Аліни Гросу та Романа Полянського: дивіться відео онлайн