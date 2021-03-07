Еще не говорила, что он мой парень, - Алина Гросу впервые на публике с вероятным возлюбленным
Украинская певица Алина Гросу, которая в течение нескольких лет жила и работала в России, впервые появилась на публике с вероятным бойфрендом. Однако пока знаменитость не спешит официально заявлять о новых отношениях.
Источник:"Светская жизнь"
Алина Гросу пришла на светское мероприятие с вероятным бойфрендом, российским актером Романом Полянским. С парой пообщалась ведущая Катя Осадчая.
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Алина Гросу о новых отношениях
Исполнительница отметила, что еще не говорила о том, что Роман ее парень: "Как буду выходить замуж, тогда и скажу".
Известно, что Гросу уже была в браке с россиянином, однако этот союз быстро распался. Роман отметил, что он наполовину украинец.
Большинство моих предков родом из Украины. Поэтому, на 50 процентов я точно украинец,
– подчеркнул мужчина.
Алина добавила, что Полянский переехал в Киев, а также уже изучает украинский язык. Об отношениях с Романом артистка не спешит объявлять, поскольку боится, что повторится история с бывшим.
Я не хочу спешить. Уже знакомила всех с бывшим мужем. И что из этого вышло? Теперь так не хочу. Следующего избранника я представлю публике как мужа или же отца моих детей. Тогда уже все будет понятно,
– поделилась Алина.
Хотя пара не подтвердила отношения, однако и не опровергла их. Совместное появление на публике Алина объяснила тем, что сейчас сотрудничает с Романом.
Мы партнеры по съемочной площадке. Сейчас вместе снимаемся. Он у меня в клипе, а я у него в фильме. У нас коллективное производство,
– рассказала Гросу.
На вопрос, живут ли Роман и Алина вместе, они решили не отвечать.
Интервью Алины Гросу и Романа Полянского: смотрите видео онлайн
Личная жизнь Алины Гросу
- 25-летняя певица расписалась с бизнесменом Александром Комковым в июне 2019 года в Москве.
- На церемонии присутствовали лишь ближайшие родственники влюбленных.
- Впоследствии молодые устроили роскошную свадьбу в древнем дворце Villa Arvedi, расположенном в пригороде итальянской Вероны.
- Через полгода артистка рассказала, что рассталась с Александром.
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