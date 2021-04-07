Украинская певица Алина Гросу, которая несколько лет живет и работает в России, высказалась о якобы романе с Виталием Козловским, который ей приписывали еще в подростковом возрасте. Артистка отметила, что тогда ее часто видели вместе с Виталием, но романтических отношений между ними не было.

После развода Алина Гросу не говорит о личной жизни, однако не скрывает близкого мужчину – актера Романа Полянского, с которым посещает публичные мероприятия и дает интервью. На днях исполнительница вспомнила, что когда-то были слухи о ее романе с Козловским.

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Алина Гросу об отношениях с Виталием Козловским

Девушка рассказала, что знает Виталия еще по музыкальным проектам "Караоке на Майдане" и "Шанс". Поскольку артист намного старше ее, то поначалу она относилась к нему, как к дяде. Со временем отношения артистов переросли в дружбу.

Прежде всего он для меня старший коллега и друг. По-другому воспринимать его не могу,

– поделилась Гросу.

Относительно романа, который долгое время обсуждали, Гросу подчеркнула, что это только слухи и никаких отношений, кроме дружеских, между ними не было.

Виталий постоянно был рядом со мной. Мы могли быть вместе на каких-то мероприятиях, посещали день рождения друг друга. Журналисты, которые также присутствовали на том или ином празднике, видели это и приписывали нам какие-то отношения. Это было очень смешно. К тому времени мне было 14-15 лет и об отношениях я даже не думала,

– рассказала Алина.

Сейчас о личной жизни с Козловским Гросу не разговаривает. Однако, она поделилась своими наблюдениями: "Рядом с ним всегда есть симпатичная девушка. Мне кажется, что они встречаются. Я готова организовать свадьбу для друга, чтоб он поймал подвязку или букет. Только, чтобы он женился".

Алина Гросу прокомментировала "роман" с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн