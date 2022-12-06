Аліна Гросу заспівала про самотність після того, як коханий-росіянин втік у Москву

Ще у жовтні росіянин Роман Полянський, який крутив роман з Аліною Гросу, повернувся в Москву. Там актор ходить на прем'єри путіністів, а співачка страждає в Україні. Вона навіть анонсувала пісню про розставання і самотність.

В інстаграм-профілі Аліна Гросу опублікувала уривок чорно-білого кліпу на свій майбутній україномовний трек "Самотня зима". Його прем'єра відбудеться 9 грудня. Схоже, цю пісню 27-річна співачка присвятила Роману Полянському, який чкурнув до Москви з Чернівців.

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Перший новий рік, там де нас нема. Така самотня без тебе зима,

– заспівала Аліна Гросу.

У коментарях її підтримали та підбадьорили, а дехто навіть натякнув, що сумує за їхньою з Полянським парою:

"Я теж за вами сумую. Дуже шкода, що вас нема";

"Ти будеш щаслива, обов'язково";

"Аліно, будь ласка, не сумуй. Все буде добре, ми поруч";

"Аліно, ви чудова дівчинка. Все буде добре. Якщо людина не твоя, вона зникає з буття, якщо це доленька твоя – повернеться у твоє життя".

Цікаво, що це не вперше Аліна Гросу публічно сумує за Романом Полянським. У листопаді, після того, як актор засвітився на червоній доріжці кінотеатру "Жовтень" у Москві, співачка написала вірш про болісне розставання та нерозділене кохання. "Дуже боляче, коли коханий чоловік зраджує", – коментували тоді фани.