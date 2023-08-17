Вперше сама фарбувала стіни: Аліна Гросу засвітила своє житло у Лос-Анджелесі – відео

Українська співачка Аліна Гросу показала фанам частину свого житла, яке вона винаймає у Лос-Анджелесі. Виявилося, що артистка вперше сама фарбувала стіни в квартирі.

Проте Гросу спантеличила шанувальників вибором кольору стін. Співачка вирішила пофарбувати кімнату в чорний.

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В інстаграмі Аліна показала відео з ремонтом, у якому засвітила коридор і сходи на другий поверх квартири. Виявилося, що дівчина власноруч фарбувала стіни.

Ремонт своїми руками. Роблю це вперше, і нехай криво й косо фарбую, але мені так зручно і вийшло все добре… Буду використовувати житло і як робочий простір-студію. Простіше та економніше в одному приміщенні все мати, а не орендувати кожного тижня,

– зізналася Гросу.

Декого з фанів Гросу спантеличив вибір кольору стін. Шанувальники поцікавилися, чи комфортно Аліні жити у помешканні з чорними стінами:

"Вам буде затишно у квартирі з чорними стінами?"

"Чесно, мені було б некомфортно".

"Дивний вибір! Чому чорний?"

"Якщо вам подобається і там комфортно, то фарбуйте. А мені особисто чорний не подобається. Колір печалі".

Тому зірка додала, що ремонт не повністю чорний, у квартирі присутні бірюзові, білі та сірі кольори.

Чорний – улюблений колір. Там, крім нього, ще бірюзовий є. Мені зручніше в темному приміщенні, а коли захочу більше світла – можна відчинити жалюзі. Це не зовсім звичайне для мене житло, я тут ніби студію собі роблю,

– пояснила Гросу.

Багато фанів були приємно здивовані та похвалили співачку за ремонт власноруч:

"Коли людина творча у всьому. Ви дуже талановита дівчина".

"Дуже креативно. Я теж сама вдома стіни пофарбувала і зробила на них малюнки".

"Чисто чорне – реально кайф і дуже гарно. Я сама усе життя вдома фарбую стіни, то для українських жінок нормально".

"Дуже, гарно як на мене. Ви – молодець, Аліна! Головне, захотіти і тоді все вийде".

"Вийшло гарно".

Нагадаємо, що Аліна Гросу зараз живе в США, де вчиться на акторку. Цікаво, що співачка навіть знайшла там роботу. Ким саме працює, Аліна не зізналася, але розповіла, що зароблених грошей їх вистачає і на дороге життя в Америці, і на благодійність.