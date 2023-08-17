Проте Гросу спантеличила шанувальників вибором кольору стін. Співачка вирішила пофарбувати кімнату в чорний.
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В інстаграмі Аліна показала відео з ремонтом, у якому засвітила коридор і сходи на другий поверх квартири. Виявилося, що дівчина власноруч фарбувала стіни.
Ремонт своїми руками. Роблю це вперше, і нехай криво й косо фарбую, але мені так зручно і вийшло все добре… Буду використовувати житло і як робочий простір-студію. Простіше та економніше в одному приміщенні все мати, а не орендувати кожного тижня,
– зізналася Гросу.
Декого з фанів Гросу спантеличив вибір кольору стін. Шанувальники поцікавилися, чи комфортно Аліні жити у помешканні з чорними стінами:
- "Вам буде затишно у квартирі з чорними стінами?"
- "Чесно, мені було б некомфортно".
- "Дивний вибір! Чому чорний?"
- "Якщо вам подобається і там комфортно, то фарбуйте. А мені особисто чорний не подобається. Колір печалі".
Тому зірка додала, що ремонт не повністю чорний, у квартирі присутні бірюзові, білі та сірі кольори.
Чорний – улюблений колір. Там, крім нього, ще бірюзовий є. Мені зручніше в темному приміщенні, а коли захочу більше світла – можна відчинити жалюзі. Це не зовсім звичайне для мене житло, я тут ніби студію собі роблю,
– пояснила Гросу.
Багато фанів були приємно здивовані та похвалили співачку за ремонт власноруч:
- "Коли людина творча у всьому. Ви дуже талановита дівчина".
- "Дуже креативно. Я теж сама вдома стіни пофарбувала і зробила на них малюнки".
- "Чисто чорне – реально кайф і дуже гарно. Я сама усе життя вдома фарбую стіни, то для українських жінок нормально".
- "Дуже, гарно як на мене. Ви – молодець, Аліна! Головне, захотіти і тоді все вийде".
- "Вийшло гарно".
Нагадаємо, що Аліна Гросу зараз живе в США, де вчиться на акторку. Цікаво, що співачка навіть знайшла там роботу. Ким саме працює, Аліна не зізналася, але розповіла, що зароблених грошей їх вистачає і на дороге життя в Америці, і на благодійність.