Аліна Гросу влаштувалася на роботу у США: куди співачка витрачає гроші

Після лікування в Індії Аліна Гросу повернулася у США, де вчиться на акторку. Нещодавно вона влаштувалася там на роботу, але зізналася, що хоче додому в Чернівці.

В інстаграм-сторіс Аліна Гросу вийшла на прохання фанів, адже ті запанікували, що співачка зникла з соцмереж, як під час лікування в Індії. Однак вона у США, і її життя тільки набирає обертів.

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Аліна Гросу знайшла роботу у США

"Щось я випала з соціальних мереж. Мені часто зараз пишуть, де я і чи зі мною все добре. Зі мною все більш-менш нормально, наскільки це зараз можливо. Що я тут роблю? Я в першу чергу навчаюся акторської майстерності, а також англійської мови", – пояснила Аліна Гросу.

До того ж ексгастролерка влаштувалася на роботу. Ким саме працює, не зізналася, але розповіла, що зароблених грошей їх вистачає і на дороге життя в Америці, і на благодійність.

Я тепер працюю. Але лише 40 відсотків я витрачаю на своє життя – на квартиру, на їжу. А 60 я вирішила віддавати на благодійність обездоленим діткам, тому що зараз вважаю це важливим і хочу якось допомагати своїй країні,

– похвалилася Аліна Гросу.

Однак поспішила додати, що в чужій країні їй важко, і в Чернівці вона хоче: "Я дуже сумую. Дуже хочу до вас, до сім'ї, до батьків, до братів".

Аліна Гросу у США / Скриншот з відео

Чи будуть у Гросу нові пісні

Аліна Гросу зауважила, що за акторською кар'єрою про музику не забула. Вона нібито працює на студії та старається не записувати "шароварщину".

Ще я записую пісні, але стараюся робити так, щоб це не було "шароварщиною", як зараз кажуть, тому що бачу, що це дуже популярне зараз слово. Хочу записувати саме ті пісні, які вам сподобаються, які будуть поширювати нашу українську сучасну музику і нашу благозвучну мову,

– поділилася артистка.

До речі, за "шароварщину" рознесли трек "Гопак" Юлії Лущинської, який вона заспівала Дмитру Гордону на "мосту Кличка". Рядки "коси заплела, вишиванку одягла, гарна українка я, я танцюю гопака" стали мемом у соцмережах.