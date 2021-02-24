31-річна співачка та ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська зізналась, що в гонитві за стрункою розкішною фігурою ледь не померла. Зірка намагалася позбутися зайвих 22 кілограмів завдяки таблеткам для схуднення, через що потрапляла до реанімації.

У новому відвертому інтерв'ю Аліна Астровська розповіла, що багато років тому через гормональні збої та неправильне харчування погладшала на 22 кілограми. Раніше в особистому профілі в інстаграмі співачка ділилась, що тоді важила 82 кілограми й почувалась впевнено, однак коли справа дійшла до схуднення, розгубилась.

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Аліна Астровська про екстримальне схуднення

За порадою подруг знаменитість розпочала боротьбу з зайвою вагою – правильно харчувалась і ледь не щодня займалась спортом. Однак новий режим не давав жодних результатів і ніяк не позначався на вагах, натомість викликавши депресію.

"Близько року я страждала і загнала себе в якусь біду моральну. Займалася спортом щодня, але не виходило схуднути навіть на сто грамів. У мене така депресія почалася, я пила таблетки для схуднення", – пригадала зірка.

Зараз Аліна Астровська знає, що за жодних обставин не можна пити таблетки для схуднення, адже вони ще гірше впливають на організм. Однак кілька років тому вона була готова навіть на такі радикальні методи, аби лише позбутися ненависних кілограмів. Так, в артистки розвинулась гостра алергія – набряк Квінке, яка проявлялась по 10 разів на тиждень. Тоді співачка рятувалась лише гормональними препаратами та навіть була на межі життя і смерті.

Я потрапляла до реанімації. Напевно, більше починаєш цінувати життя, коли воно в тебе на волосині. Це був набряк Квінке – коли перекриває дихальні шляхи, і ти починаєш задихатися,

– поділилась Аліна Астровська.

Після всіх випробувань зірка звернулась до психолога, переглянула своє харчування і спосіб життя, налагодила режим сну та стала вегетаріанкою. Відтоді проблем із зайвими кілограмами в красуні не було й виглядає вона розкішно.