31-летняя певица и ведущая "Орла и решки" Алина Астровская призналась, что в погоне за стройной роскошной фигурой чуть не умерла. Звезда пыталась избавиться от лишних 22 килограммов благодаря таблеткам для похудения, из-за чего попала в реанимацию.

В новом откровенном интервью Алина Астровская рассказала, что много лет назад из-за гормональных сбоев и неправильного питания поправилась на 22 килограмма. Ранее в личном профиле в инстаграме певица делилась, что тогда весила 82 килограмма и чувствовала себя уверенно, однако когда дело дошло до похудения, растерялась.

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Алина Астровская об экстремальном похудении

По совету подруг знаменитость начала борьбу с лишним весом – правильно питалась и чуть ли не ежедневно занималась спортом. Однако новый режим не давал никаких результатов и никак не сказывался на весах, зато вызвал депрессию.

"Около года я страдала и загнала себя в какую-то беду моральную. Занималась спортом каждый день, но не получалось похудеть даже на сто граммов. У меня такая депрессия началась, я пила таблетки для похудения", – вспомнила звезда.

Сейчас Алина Астровская знает, что ни при каких обстоятельствах нельзя пить таблетки для похудения, ведь они еще хуже влияют на организм. Однако несколько лет назад она была готова даже на такие радикальные методы, чтобы только избавиться от ненавистных килограммов. Так, у артистки развилась острая аллергия – отек Квинке, которая проявлялась по 10 раз в неделю. Тогда певица спасалась только гормональными препаратами и даже была на грани жизни и смерти.

Я попадала в реанимацию. Наверное, больше начинаешь ценить жизнь, когда она у тебя на волоске. Это был отек Квинке – когда перекрывает дыхательные пути, и ты начинаешь задыхаться,

– поделилась Алина Астровская.

После всех испытаний звезда обратилась к психологу, пересмотрела свое питание и образ жизни, наладила режим сна и стала вегетарианкой. С тех пор проблем с лишними килограммами у красавицы не было и выглядит она роскошно.