"Міс ДНР" звинуватила українські ЗМІ у фейках та відхрестилася від свого титулу

Блогерка Аліна Андрієвська, яка проживає в окупованому Донецьку, привернула увагу в соцмережах своєю помітно зміненою зовнішністю та постійним використанням фотошопу. Як наслідок, інтернет-користувачі іронічно прозвали її "Міс ДНР". Втім, днями жінка від цього титулу відхрестилася.

Вона зауважила, що ніколи не брала участь в конкурсах краси. До того ж додала, що через війну зараз такі події не відбуваються. Тож Андрієвська переконана, що її називають "Міс" лише через яскраву зовнішність.

Не пропустіть Джамалу "розшукують" в Росії: лаконічна реакція співачки

Аліна Андрієвська висловилась про свій титул "Міс ДНР"

Блогерка наголосила, що не здобувала це звання на конкурсах краси: "У нас війна, конкурс проходити не може, ви самі розумієте з певних причин. Тому мені цей титул ніхто не давав".

До того ж вона зазначила, що українські ЗМІ нібито розповсюджують фейки та вирішили пропіаритись завдяки її імені та зовнішності.

Я не беруся аналізувати низькі вчинки українських ЗМІ і ту інформацію, яку вони надають про мене. Ви самі розумієте, скільки там фейкової інформації. Просто з того, що говорять оточуючі, — нібито в ДНР я, мабуть, найяскравіша дівчина,

– зазначила дівчина.



Аліна Андрієвська відхрестилася від звання "Міс ДНР" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Аліна Андрієвська здобула титул "Міс ДНР"