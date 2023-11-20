"Міс ДНР" звинуватила українські ЗМІ у фейках та відхрестилася від свого титулу

20 листопада 2023, 17:59
Читать новость на русском

Джерело:

Аліна Андрієвська

Блогерка Аліна Андрієвська, яка проживає в окупованому Донецьку, привернула увагу в соцмережах своєю помітно зміненою зовнішністю та постійним використанням фотошопу. Як наслідок, інтернет-користувачі іронічно прозвали її "Міс ДНР".  Втім, днями жінка від цього титулу відхрестилася.

Вона зауважила, що ніколи не брала участь в конкурсах краси. До того ж додала, що через війну зараз такі події не відбуваються. Тож Андрієвська переконана, що її називають "Міс" лише через яскраву зовнішність.

Не пропустіть Джамалу "розшукують" в Росії: лаконічна реакція співачки

 

Аліна Андрієвська висловилась про свій титул "Міс ДНР"

Блогерка наголосила, що не здобувала це звання на конкурсах краси: "У нас війна, конкурс проходити не може, ви самі розумієте з певних причин. Тому мені цей титул ніхто не давав".

До того ж вона зазначила, що українські ЗМІ нібито розповсюджують фейки та вирішили пропіаритись завдяки її імені та зовнішності. 

Я не беруся аналізувати низькі вчинки українських ЗМІ і ту інформацію, яку вони надають про мене. Ви самі розумієте, скільки там фейкової інформації. Просто з того, що говорять оточуючі, — нібито в ДНР я, мабуть, найяскравіша дівчина,
– зазначила дівчина.


Аліна Андрієвська відхрестилася від звання "Міс ДНР" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Аліна Андрієвська здобула титул "Міс ДНР"

  • Блогерка якось дала інтерв'ю, яке викликала неабиякий резонанс, оскільки під час розмови з журналістом Андрієвська порівняла себе з покійною королевою Єлизаветою II.
  • "Я десь прочитала дуже цікаву цитату, яку розповіла королева Єлизавета. Вона сказала, що королівський спосіб життя визначається винятково кількістю г*вна, яке ти зможеш зʼїсти. Коли, каже, в тебе це все кидають, а ти, каже, з посмішкою все це відкидаєш і йдеш дал", – сказала тоді жителька окупованого Донецька.
  • Згодом в мережі її почали сильно хейтити. Зокрема, й в Україні. Так, Аліну й прозвали "Міс ДНР".
  • Цей титул був присвоєний дівчині радше як засіб висміяти її зовнішній вигляд, суперечливі погляди, дивну поведінку та проросійську позицію.

Автор: Софія Хомишин