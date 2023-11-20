Она отметила, что никогда не участвовала в конкурсах красоты. К тому же добавила, что из-за войны сейчас такие события не происходят. Андриевская убеждена, что ее называют "Мисс" только из-за яркой внешности.
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Алина Андриевская высказалась о своем титуле "Мисс ДНР"
Блогерша подчеркнула, что не получала этого звания на конкурсах красоты: "У нас война, конкурс проходить не может, вы сами понимаете по определенным причинам. Поэтому мне этот титул никто не давал".
К тому же, она отметила, что украинские СМИ якобы распространяют фейки и решили пропиариться благодаря ее имени и внешности.
Я не берусь анализировать низкие поступки украинских СМИ и информацию, которую они предоставляют обо мне. Вы сами понимаете, сколько там фейковой информации. Просто из того, что говорят окружающие, — будто бы в ДНР я, пожалуй, самая яркая девушка,
– отметила девушка.
Алина Андриевская открестилась от звания "Мисс ДНР" / Скриншот с инстаграмм-сторис
Как Алина Андриевская получила титул "Мисс ДНР"
- Блогерр как-то дала интервью, которое вызвало большой резонанс, поскольку во время разговора с журналистом Андриевская сравнила себя с покойной королевой Елизаветой II.
- "Я где-то прочла очень интересную цитату, которую рассказала королева Елизавета. Она сказала, что королевский образ жизни определяется исключительно количеством г*вна, которое ты сможешь съесть. Когда, говорит, у тебя это все бросают, а ты, говорит, с улыбкой все это отвергаешь и идешь дал", – сказала тогда жительница оккупированного Донецка.
- Впоследствии в сети ее начали сильно хейтиты. В частности, и в Украине. Так, Алину и прозвали "Мисс ДНР".
- Этот титул был присвоен девушке скорее как средство высмеять внешний вид, противоречивые взгляды, странное поведение и пророссийскую позицию.