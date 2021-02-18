Успішна супермодель та зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо продовжує відпочивати в Бразилії. Вона показала нові еротичні фото з відпустки, де позувала в блакитному бікіні.

Бразилійська модель та зірка білизняного бренду Victoria's Secret захоплюється своїм відпочинком на батьківщині. Алессандра Амбросіо майже щодня публікує нові спекотні фото.

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Алессандра Амбросіо в бікіні

Модель влаштувала розкішну фотосесію на тлі скель мальовничого архіпелагу під назвою Фернанду-ді-Норонья. Незвичне тло кадрів та частково небезпечність додавали світлинам особливої перчинки.

Алессандра Амбросіо щоразу приміряє нові купальники. Цього разу вона постала перед об'єктивом у блакитному бікіні, що вдало підкреслив пружні груди моделі, апетитні стегна та її бездоганну фігуру.

Довге волосся зірка розпустила та вклала пишними хвилями. Сексуальний образ вона доповнила кольє з морського каміння. Алессандра Амбросіо завершила look макіяжем. Вона підкреслила очі золотистими тінями й нафарбувала губи пудровою помадою.



Алессандра Амбросіо / Фото з інстаграму Алессандри Амбросіо



Алессандра Амбросіо / Фото з інстаграму Алессандри Амбросіо