Успешная супермодель и звезда Victoria's Secret Алессандра Амбросио продолжает отдыхать в Бразилии. Она показала новые эротические фото из отпуска, где позировала в голубом бикини.

Бразильская модель и звезда бельевого бренда Victoria's Secret восхищается своим отдыхом на родине. Алессандра Амбросио почти ежедневно публикует новые жаркие фото.

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Алессандра Амбросио в бикини

Модель устроила роскошную фотосессию на фоне скал живописного архипелага под названием Фернанду-ди-Норонья. Необычный фон кадров и частичная опасность добавляли фотографиям особой перчинки.

Алессандра Амбросио каждый раз примеряет новые купальники. На этот раз она предстала перед объективом в голубом бикини, который удачно подчеркнул упругую грудь модели, аппетитные бедра и ее безупречную фигуру.

Длинные волосы звезда распустила и уложила пышными волнами. Сексуальный образ она дополнила колье из морского камня. Алессандра Амбросио завершила look макияжем. Она подчеркнула глаза золотистыми тенями и накрасила губы пудровой помадой.



Алессандра Амбросио / Фото из инстаграма Алессандры Амбросио



Алессандра Амбросио / Фото из инстаграма Алессандры Амбросио