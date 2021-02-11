Алессандра Амбросіо вразила бездоганним тілом у білосніжному бікіні: гарячий кадр
Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо продовжує насолоджуватися відпочинком на батьківщині. Зірка поділилась черговими спекотними фото в бікіні.
Джерело:інстаграм Алессандри Амбросіо
Успішна супермодель та зірка білизняного бренду Victoria's Secret нещодавно відправилась на відпочинок у рідну Бразилію. Алессандра Амбросіо потішила новими знімками, які зробила на пляжі в купальнику.
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Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло
Бразилійська модель нову гарячу фотозйомку провела на одному з островів архіпелагу вулканічного походження, Фернанду-ді-Норонья. Вона позувала перед камерою на тлі мальовничого океану та скель.
Алессандра Амбросіо / Фото з інстаграму моделі
Алессандра Амбросіо постала в білосніжному крихітному бікіні на тонких бретелях. Це купальник її бренду – GAL Floripa. Супермодель продемонструвала бездоганне тіло: пружні груди, тендітну талію та стрункі ніжки.
Алессандра Амбросіо / Фото з інстаграму моделі
Спокусливий образ зірка доповнила великою кількістю тонких ланцюжків на шиї. Вона розпустила довге волосся та вклала його легкими хвильками. Алессандра Амбросіо постала без макіяжу, похизувавшись природною вродою.
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