Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо продовжує насолоджуватися відпочинком на батьківщині. Зірка поділилась черговими спекотними фото в бікіні.

Успішна супермодель та зірка білизняного бренду Victoria's Secret нещодавно відправилась на відпочинок у рідну Бразилію. Алессандра Амбросіо потішила новими знімками, які зробила на пляжі в купальнику.

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Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло

Бразилійська модель нову гарячу фотозйомку провела на одному з островів архіпелагу вулканічного походження, Фернанду-ді-Норонья. Вона позувала перед камерою на тлі мальовничого океану та скель.



Алессандра Амбросіо / Фото з інстаграму моделі

Алессандра Амбросіо постала в білосніжному крихітному бікіні на тонких бретелях. Це купальник її бренду – GAL Floripa. Супермодель продемонструвала бездоганне тіло: пружні груди, тендітну талію та стрункі ніжки.



Алессандра Амбросіо / Фото з інстаграму моделі

Спокусливий образ зірка доповнила великою кількістю тонких ланцюжків на шиї. Вона розпустила довге волосся та вклала його легкими хвильками. Алессандра Амбросіо постала без макіяжу, похизувавшись природною вродою.