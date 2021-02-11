Известная бразильская модель Алессандра Амбросио продолжает наслаждаться отдыхом на родине. Звезда поделилась очередными жаркими фото в бикини.

Успешная супермодель и звезда бельевого бренда Victoria's Secret недавно отправилась на отдых в родную Бразилию. Алессандра Амбросио порадовала новыми снимками, которые сделала на пляже в купальнике.

К слову Ариана Гранде взбудоражила сеть новым фото в сексуальном боди

Алессандра Амбросио показала роскошное тело

Бразильская модель новую горячую фотосъемку провела на одном из островов архипелага вулканического происхождения, Фернанду-ди-Норонья. Она позировала перед камерой на фоне живописного океана и скал.



Алессандра Амбросио / Фото из инстаграма модели

Алессандра Амбросио предстала в белоснежном крошечном бикини на тонких бретелях. Это купальник ее бренда-GAL Floripa. Супермодель продемонстрировала безупречное тело: упругую грудь, хрупкую талию и стройные ножки.



Алессандра Амбросио / Фото из инстаграма модели

Соблазнительный образ звезда дополнила обилием тонких цепочек на шее. Она распустила длинные волосы и уложила их легкими волнами. Алессандра Амбросио предстала без макияжа, похваставшись природной красотой.