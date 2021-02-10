Американська співачка Аріана Гранде рідко тішить шанувальників пікантними фото, проте перед презентацією її нового відео з іншими співачками вона вирішила зробити сюрприз. Кліп з Doja Cat і Hot Girl повинен вийти 12 лютого.

Звабливий чорно-білий знімок зібрав у профілі Аріани вже більше 8 мільйонів вподобань.

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Спокусливе фото Аріани Гранде

27-річна виконавиця для фото і, ймовірно, для зйомок нового кліпу одягнула чарівне чорне боді з мережива, яке чудово підкреслювало струнку форму співачки. Воно також робило чималий акцент на декольте зірки та животі, який прогладався крізь розрізи у білизні. Під боді Аріана одягнула чорні колготи, створивши образ граційної та сексуальної кішки.

Своє волосся Гранде традиційно зібрала у хвіст, закріпивши його білою резинкою та шпильками. На її тілі також можна побачити три татуювання – на біцепсі, вище зап'ястя та стегні. Зірка зручно вмостилась на сходах будинку та відверто позувала перед камерою.



Сексуальна "кішка" Аріана Гранде / Фото з інстаграму Аріани Гранде

Додамо, що фотографії з цим образом на сторінці Аріни з'являлись раніше – дівчина показала один з кадрів кліпу, а також бекстейдж зйомки за участю виконавиць Doja Cat і Hot Girl.

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