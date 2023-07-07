Надихнувся Барських: Alekseev чесно відповів, чи перекладатиме свої російськомовні хіти

Співак Alekseev раніше заявляв, що не буде відмовлятися та продовжить співати свої російськомовні пісні. Теперь артист розповів, чи планує перекладати ці пісні українською мовою.

За останній рік деякі співаки почали перекладати свої пісні чи навіть зреклися старого репертуару. Зокрема, Макс Барських оновив кілька російськомовних пісень і тепер виконує їх українською мовою.

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Водночас Микита Алексєєв раніше заявляв, що продовжить співати російськомовні хіти. "Пісні російською я вже писати не буду. Але у мене є багато дуже популярних пісень російською мовою і відмовлятися від них я не буду", – казав Alekseev.

На його думку, після вторгнення Росії його треки набули нових актуальних сенсів, як-от у пісні "Пьяное солнце": "Убей меня потом, но только не сейчас" або ж "Океанами стали".

Чи буде Alekseev переводити свої хіти

Тепер артист видав нову заяву. Зокрема, він розповів, чи планує перекладати свої пісні українською мовою. Відповідаючи на запитання підписників в Інстаграмі, він зізнався, що переклад для нього важливий із багатьох причин.

Підходити до такого процесу потрібно дуже відповідально, оскільки пісня має отримати друге життя. Для цього потрібні час, натхнення і трохи везіння (куди без нього),

– написав виконавець.

Він додав, що вже незабаром його слухачі зможуть почути результати творчих пошуків. Уже навіть відбувся пробний запис однієї з пісень, але якої саме – Микита не сказав.



Alekseev відповів, чи планує перекласти свої пісні / Фото з його інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно Alekseev став жертвою шахраїв. Невідомі випустили під його сценічним ім'ям російськомовну пісню. Микита вважає, що це справа рук Росії.