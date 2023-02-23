Не буду відмовлятися, – Alekseev заявив, що продовжить співати російськомовні хіти

Український співак Микита Алєксєєв був шалено популярним у Росії, але після 24 лютого виступив проти війни й загримів там у "чорний список". Усі його головні хіти написані російською мовою, але відмовлятися від них артист не хоче.

Відомим Alekseev зробив трек "Пьяное солнце", реліз якого відбувся ще 2015 року. У нього мало пісень українською, але він обіцяє працювати над репертуаром державною та англійською мовами, не забуваючи при цьому про вже випущені російськомовні хіти.

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Чому Alekseev не хоче відмовлятися від російськомовних пісень

З цього моменту й назавжди пісні російською я вже писати не буду. Але є ті композиції, які полюбила багатомільйонна публіка, які розуміють у Казахстані, Литві, Латвії, Естонії та в дуже багатьох містах, де є наша діаспора та російськомовні люди, які не підтримують ганебну війну. Таких людей теж дуже багато. У мене є багато дуже популярних пісень російською мовою, і відмовлятися від них я не буду,

– заявив Alekseev.

Ба більше, співак стверджує, що після вторгнення Росії його треки набули нових актуальних сенсів, як-от у пісні "Пьяное солнце": "Убей меня потом, но только не сейчас". Або ж "Океанами стали": "Они думали, мы упадем, океанами стали, мне это нравится, нравится".

"Я не можу відмовитися від цих пісень, тому що зараз вони отримали новий сенс. Так, вони російською мовою, але вони про наше сьогодення. Усі, хто мене знають, знають абсолютно точно, який бік я зайняв у цій війні. Думаю, що питань з цього приводу ні в кого не буде", – переконаний Микита Алєксєєв.