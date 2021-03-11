Я хочу детей, – Alekseev огорошил признанием об отношениях с солисткой "ВИА Гры"
В июне 2019 года певец Alekseev подтвердил роман с солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. Звезды не слишком охотно демонстрируют свои отношения на публике, однако в новом интервью артист признался, что видит с красавицей совместное будущее и мечтает о детях.
Источник:Жизнь известных людей
27-летний Никита Алексеев и 24-летняя Ульяна Синецкая впервые появились на публике на красной дорожке российской премии "Муз-ТВ", подтвердив слухи о романе. С тех пор артисты редко выходят в свет вместе и делятся совместными фото. Однако Alekseev публично заявил, что несмотря на жизнь на две страны в их отношениях гармония и взаимопонимание.
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Alekseev о романе с солисткой "ВИА Гры"
Никита Алексеев искренне верит, что настоящая любовь может быть только одна и на всю жизнь, поэтому отказывается рассказывать о бывших, чтобы не ранить Ульяну Синецкую. Девушка поет в известном девичьем трио "ВИА Гра" и развивает карьеру в России, а он реализует себя как певец в Украине. Звезда заверил, что даже несмотря на карантин часто видится с любимой. Он не стал признаваться, живут ли они вместе, однако намекнул на совместный быт и регулярные встречи.
Видимся довольно часто. Я и так очень много говорю сегодня. Частенько видимся частенько. Она бывает здесь очень часто,
– неохотно поделился артист.
Alekseev добавил, что не завидует Ульяне Синецкой, ведь он творческая личность, поэтому встречаться с ним сложно. Он часто с головой погружается в себя так, что достучаться до него трудно даже любимой.
"Я действительно сложный человек, очень сложный. Я просто не представляю, каково это быть рядом с таким, как я! Это состояние, когда ты рядом и не рядом. Иногда ты настолько далеко идешь в этот диалог, что ты не замечаешь ничего, что происходит вокруг тебя. И никого. И вот эту зону, пробить эту оболочку не может никто. Даже самый близкий тебе человек", – рассказал певец.
Он подчеркнул, что пытается исправиться и регулярно работает над собой, ведь видит с солисткой "ВИА Гры" общее будущее. Alekseev познакомил девушку с самыми родными женщинами – мамой и крестной, поэтому они часто собираются в семейном кругу. Певец признался, что не прочь создать с красавицей семью и стать отцом. Он мечтает о детях, однако сейчас "океан его мыслей" – это музыка.
Я хочу детей уже лет шесть. Хочу детей, но не сейчас. Как минимум, должна произойти пауза в творчестве. Я сейчас не готов это сделать абсолютно,
– признался Никита Алексеев.
Полное интервью Alekseev: смотрите видео онлайн
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