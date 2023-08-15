Алекс Топольський несподівано відреагував на хейт через російську: "Можете відписатися"

Бізнесмен Алекс Топольський, який був головним героєм шоу "Холостяк-12", з початком повномасштабного вторгнення почав вести блог українською. Втім, днями він назвав російську мову рідною та вирішив вести блог англійською. Чому так сталося – читайте нижче.

Після допису, в якому бізнесмен написав свій відгук про популярний фільм "Барбі", на Алекса вилилась значна хвиля хейту. Відтак для того, щоб краще пояснити свою думку про кінострічку, чоловік перейшов на російську. Втім, й за це йому "прилетіло" багато критики. Відтак бізнесмен знайшов рішення – він перейшов на англійську.

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Алекс Топольський вирішив вести соцмережі англійською

Бізнесмен вважає, що перехід на англійську стане чудовим компромісом, оскільки він на постійній основі спілкується цією мовою. Він зауважив, що люди, які не знають англійської, можуть від нього відписуватись.

Я вважаю, що це чудовий компроміс і прекрасне рішення... Друзі, я всіх вас люблю. Той, хто не знає англійську і не хоче її вчити, можете відписатися і жити своїм життям. Ті, хто не знає, але хоче слідкувати за мною і моїм життям, ласкаво прошу. Я буду ділитися своїм життям у соцмережах,

– заявив блогер.

Топольський вже навіть поширив один допис, підпис до якого написав англійською.

Реакція мережі

Багатьом користувачам не зовсім зрозуміла позиція чоловіка, тож вони його розкритикували:

"Я розмовляв російською до 37 років. Перейшов на українську у 2OO8 році. В Києві за декілька років я настільки українську вивчив, що мова колонізаторів мені більше не потрібна, а з початком вторгнення ще й огидна. Прикро, що настільки симпатичний чоловік, як ви – просто здався";

"Цю людину будь-якою мовою важко слухати. Думку формулює як 10-річна дитина. Намагається заслужити схвалення хоча б когось, виглядаючи при цьому жалюгідно. Максимально нецікавий та неприємний чоловік, який не досяг реальних успіхів, від чого сказився";

"У вас є принципи або їх немає. Ви для себе перш за все прийміть рішення, якою мовою розмовляти. Є люди, які вирішили розмовляти українською і роблять це всюди, а не для когось";

"У тебе і російською погано виходить "експрєсіровать"";

"Я був приємно здивований, що ти розмовляєш українською. Шкода, що ти знову перейшов на це бекання".

Втім, були й користувачі, які підтримали Алекса і засудили, тих хто його хейтить:

"Розумію";

"Люди злі";

"Українці, але нав'язувати мову також не треба. Деякі військові наші говорять російською";

"Так, люди злі. Мовний розкол і більше жодного ворога не треба. Ми самі собі вороги, на жаль";

"Написати гидоту легше, ніж сказати добре слово".