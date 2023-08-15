После поста, в котором бизнесмен написал свой отзыв о популярном фильме "Барби", на Алекса вылилась значительная волна хейта. Для того чтобы лучше объяснить свое мнение о киноленте, мужчина перешел на русский. Впрочем, и за это ему "прилетело" много критики. Следовательно, бизнесмен нашел решение – он перешел на английский.

Вас также может заинтересовать После разрыва с Заливакой: где живет и как сейчас выглядит победительница "Холостяка-11" Анна Богдан

Алекс Топольский решил вести соцсети на английском

Бизнесмен считает, что переход на английский станет отличным компромиссом, поскольку он на постоянной основе общается на этом языке. Он отметил, что люди, не знающие английского, могут от него отписываться.

Я считаю, что это отличный компромисс и прекрасное решение... Друзья, я всех вас люблю. Тот, кто не знает английский и не хочет его учить, можете отписаться и жить своей жизнью. Те, кто не знает, но хочет следить за мной и моей жизнью, любезно прошу. Я буду делиться своей жизнью в соцсетях,

– заявил блогер.

Топольский уже даже распространил одну публикацию, подпись к которой написал на английском.

Реакция сети

Многим пользователям не совсем ясна позиция мужчины, поэтому они его раскритиковали:

"Я разговаривал на русском до 37 лет. Перешел на украинский в 2008 году. В Киеве за несколько лет я настолько украинский выучил, что язык колонизаторов мне больше не нужен, а с началом вторжения еще и отвратительный. Обидно, что столь симпатичный мужчина как вы, просто сдался";

"Этот человека на любом языке трудно слушать. Мысль формулирует как 10-летний ребенок. Пытается заслужить одобрение хотя бы кого-то, выглядя при этом жалко. Максимально неинтересный и неприятный мужчина, не достигший реальных успехов";

"У вас есть принципы или их нет. Вы для себя прежде всего примите решение, на каком языке разговаривать. Есть люди, которые решили разговаривать на украинском и делают это повсюду, а не для кого-то";

"У тебя и на русском плохо получается "экспрессировать"";

"Я был приятно удивлен, что ты разговариваешь по-украински. Жаль, что ты снова перешел на это бекание".

Впрочем, были и пользователи, которые поддержали Алекса и осудили тех, кто его хейтит:

"Понимаю";

"Люди злые";

"Украинцы, но навязывать язык тоже не надо. Некоторые военные наши говорят по-русски";

"Да, люди злые. Языковой раскол и больше ни одного врага не надо. Мы сами себе враги, к сожалению";

"Написать гадость легче, чем сказать доброе слово".

Напомним Алекс несколько лет жил в США. После начала вторжения он переехал на Бали, где был почти год. А уже в июне этого года Топольский решил пожить в Таиланде. Кроме этого, он заявлял, что пока не планирует возвращаться в Украину.