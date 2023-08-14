"Холостяк-11" запам'ятався багатьом глядачам. Переможницею сезону за участі бізнесмена Михайла Заливако тоді стала Анна Богдан. 24 Канал зібрав інформацію про життя дівчини після шоу. Тож про те, де вона і як зараз виглядає – дивіться далі.

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Участь в шоу

Анна Богдан є колишньою дружиною голови Офісу Президента Андрія Богдана. Дівчина приїхала на першу вечірку окремо від усіх учасниць реаліті. Вона подарувала Михайлу сертифікат на активне дозвілля. Так, з'ясувалося, що обоє героїв мають схожі вподобання. Зокрема, гірські походи. У ході першого вечора Михайло запросив Аню та ще одну учасницю Катю на особисту бесіду. Після часу, проведеного разом, холостяк вручив червону троянду Анні.

У шоу пара мала багато цікавих та часом неординарних побачень:

перша їхня особиста зустріч відбулася онлайн, бо Аня захворіла на коронавірус.

друге побачення пари пройшло на львівському футбольному стадіоні, з-під даху якого вони стрибнули з мотузками.

наступна зустріч відбулася на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх.

через тиждень пройшло ще одне побачення Ані та Михайла. Тоді холостяк прийшов в номер до учасниці та попросив піти з ним. Вони прогулялися разом та повечеряли в ресторані.

згодом було знайомство Ані з мамою Міші. Зустріч пройшла цілком вдало.

У фіналі 11 сезону реаліті за серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. Спершу шоу покинула Розалі, бо холостяк вважав, що у них з дівчиною більше дружні стосунки, а не романтичні. Згодом Михайло разом з іншими фіналістками вирушив в Дубай на фінальні побачення.

З Анею він пішов до екстремального парку розваг, де пара відвідала різні атракціони. Чоловік навіть подарував учасниці величезну м'яку іграшку. Пізніше пара сходила до незвичного дубайського ресторану, столи якого тримаються на підйомному крані. Побачення закінчилося масажем і палкими поцілунками в ліжку готельного номера. В кінці шоу каблучку холостяк вручив саме Анні Богдан.

"Я люблю тебе. Це більше, ніж закоханість", – сказав тоді Михайло.

Як Анна Богдан виглядала на шоу: дивіться фото

Чи зустрічалися закохані після реаліті

Так, пара разом жила, подорожувала та ділилася своїм життям в соцмережах. Однак в червні минулого року Анна Богдан написала допис, в якому повідомила, що вони більше не разом. Причину розриву вони з Михайлом вирішили не розголошувати.

Де переможниця "Холостяк-11" зараз

26 листопада дівчина опублікувала допис в підтримку України.

"Я ніколи не забуду ранок, коли Росія напала на Україну. 24.02.2022 о 5:00", – написала тоді дівчина.

Після початку повномасштабного вторгнення Анна на 4 місяці виїхала до Англії, однак згодом повернулась в Україну. Вона зізналася, що не хоче жити в жодній із країн світу, крім України та дуже любить Київ. Відтак дівчина продовжує жити в столиці. Вона займається організацією різних турів. Зокрема, разом з дівчатами нещодавно їздила в Туреччину та Карпати.

Як Анна виглядає зараз: дивіться фото