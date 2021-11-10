Новий "Холостяк-12" Алекс Топольський: біографія головного героя романтичного шоу

Вже навесні телеканал СТБ хвилюватиме глядачів новою історією кохання, адже на екранах нарешті стартуватиме дванадцятий сезон "Холостяка"! Організатори шоу не тримали довгої інтриги й розголосили, що головним героєм романтичного проєкту став харизматичний бізнесмен Алекс Топольський.

Алекс переконаний, що важливим аспектом у стосунках є наявність спільних цінностей і схожий погляд на життя. Холостяк шукає ту дівчину, з якою він відчуватиме дійсно щирі емоції, тепло та справжнє кохання. Герой впевнений, що свою долю він знайде саме в рідній Україні.

Актуально Після зливів у мережі: офіційно розсекретили ім'я "Холостяка-12" Алекса Топольського

Біографія Алекса Топольського – нового "Холостяка-12"

Справжнє ім'я головного героя – Олександр Топольський. Він народився й зростав у Львові. Здобувши вищу освіту в університеті, хлопець помандрував до США, адже шукав себе й хотів збудувати гарну кар'єру.



Біографія Алекса Топольського / Фото з інстаграму хлопця

Життя у Штатах було для Алекса нелегким, бо дорогою до такого бажаного успіху, зустрічалось багато проблем і негараздів. Однак, труднощі лише загартовували його характер.



"Холостяк-12" Алекс Топольський / Фото з інстаграму героя

Зараз Алекс Топольський живе у Маямі та активно просуває й розвиває свій бізнес, який стосується нерухомості. Також чоловік заснував новинку у світі техніки – Phonetized, девайс, який поєднує у собі функції безпровідного зарядного пристрою і дезінфектора.



Що відомо про "холостяка" Алекса Топольського / Фото з інстаграму Алекса

32-річний бізнесмен активно веде аккаунт в інстаграмі й висвітлює всі сторони свого життя – від спортзалу й фото улюблених собак до ділових зустрічей. Алекс любить фотографуватись, тож на його сторінці багато світлин від професійних фотографів, які він позначає хештегом modeling. Ймовірно, холостяк працює й у цій сфері.

Серед хобі Топольського чинне місце займає спорт. Холостяк постить відео, як займається боксом й стрибає на скакалці, аби підтримувати свою форму.

Що відомо про зйомки романтичного телепроєкту "Холостяк-12"