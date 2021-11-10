Алекс убежден, что важным аспектом в отношениях является наличие общих ценностей и похожий взгляд на жизнь. Холостяк ищет ту девушку, с которой он будет чувствовать действительно искренние эмоции, тепло и настоящую любовь. Герой уверен, что свою судьбу он найдет именно в родной Украине.

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Биография Алекса Топольского – нового "Холостяка-12"

Настоящее имя главного героя – Александр Топольский. Он родился и рос во Львове. Получив высшее образование в университете, парень отправился в США, ведь искал себя и хотел построить хорошую карьеру.



Биография Алекса Топольского / Фото с инстаграма парня

Жизнь в Штатах была для Алекса нелегкой, потому что по дороге к столь желанному успеху встречалось много проблем и неурядиц. Однако трудности лишь закаляли его характер.



"Холостяк-12" Алекс Топольский / Фото с инстаграма героя

Сейчас Алекс Топольский живет в Майами и активно продвигает и развивает свой бизнес, который касается недвижимости. Также мужчина основал новинку в мире техники – Phonetized, девайс, который сочетает в себе функции беспроводного зарядного устройства и дезинфектора.



Что известно о "Холостяке" Алексе Топольском / Фото с инстаграма Алекса

32-летний бизнесмен активно ведет аккаунт в инстаграме и освещает все стороны жизни – от спортзала и фото любимых собак до деловых встреч. Алекс любит фотографироваться, поэтому на его странице много фотографий от профессиональных фотографов, которые он обозначает хэштегом modeling. Вероятно, холостяк работает и в этой сфере.

Среди хобби Топольского важное место занимает спорт. Холостяк постит видео, как занимается боксом и прыгает на скакалке, чтобы поддерживать свою форму.

Что известно о съемках романтического телепроекта"Холостяк-12"