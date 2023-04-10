Алекс Топольський з "Холостяка" вперше показав обличчя нової дівчини: фото
Джерело:Алекс Топольський
Головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський після тривалої інтриги нарешті показав свою кохану. Познайомилася пара на Балі, де зараз і живе бізнесмен. Алекс вже показував їх побачення, але довгий час приховував обличчя нової дівчини і тепер нарешті показав її.
Цікаво, що з новою обраницею Топольський перебуває у стосунках понад 2,5 місяці. Раніше він розповідав, що його 23-річна дівчина — дизайнерка, вона має власний бренд жіночої білизни.
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Нарешті Алекс з "Холостяка-12" після тривалої інтриги показав, як виглядає його кохана. В Instagram-stories він опублікував два відео з нею, де можна чітко розгледіти її обличчя. Проте її ім'я бізнесмен досі не називає.
Дівчина Алекса Топольського / Фото з його інстаграм-сторіс
На першому ролику дівчина Алекса позує у міні сукні в повен зріст. "Яка краса", – підписав відео Топольський.
На іншому ролику обраниця холостяка красувалася перед камерою, показувавши своє обличчя. "Обіцяйте тільки не вкрасти її", – жартома попросив Топольський.
Дівчина Алекса Топольського / Фото з його інстаграм-сторіс
Перед цим Топольський заінтригував новим постом, у якому написав, що покаже обличчя коханої. Водночас його прихильники висловили злість через те, що Алекс довго тягне інтригу:
- "Боже, це ще не сталося? Вже місяць одне і теж. Нікому вже не цікаво".
- "Скільки хайпу, жесть, ніби не знати кого показує".
- "Чи на довго та дівчина?"
- "Мені вже не цікаво!!! От щоб Саша Мудра була..."
- "Немає сечі вже терпіти ці пекельні борошна, багато очікування".
Цікаво, що Алекс раніше розповідав, що його нову обраницю не бентежить той факт, що він брав участь у шоу "Холостяк". "Вона розумна дівчина. Відноситься так, як до будь-якого мого досвіду у минулому. Її не бентежить це", – сказав Топольський.
Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька, яку Алекс Топольський обрав на проєкті "Холостяк", приголомшила правдою про нього. Вона звинуватила бізнесмена в брехні та пригадала, як той телефонував їй напідпитку та вмовляв дати йому другий шанс.