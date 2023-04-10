Алекс Топольський з "Холостяка" вперше показав обличчя нової дівчини: фото

Головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський після тривалої інтриги нарешті показав свою кохану. Познайомилася пара на Балі, де зараз і живе бізнесмен. Алекс вже показував їх побачення, але довгий час приховував обличчя нової дівчини і тепер нарешті показав її.

Цікаво, що з новою обраницею Топольський перебуває у стосунках понад 2,5 місяці. Раніше він розповідав, що його 23-річна дівчина — дизайнерка, вона має власний бренд жіночої білизни.

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Нарешті Алекс з "Холостяка-12" після тривалої інтриги показав, як виглядає його кохана. В Instagram-stories він опублікував два відео з нею, де можна чітко розгледіти її обличчя. Проте її ім'я бізнесмен досі не називає.



Дівчина Алекса Топольського / Фото з його інстаграм-сторіс

На першому ролику дівчина Алекса позує у міні сукні в повен зріст. "Яка краса", – підписав відео Топольський.

На іншому ролику обраниця холостяка красувалася перед камерою, показувавши своє обличчя. "Обіцяйте тільки не вкрасти її", – жартома попросив Топольський.



Дівчина Алекса Топольського / Фото з його інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що нещодавно Топольський відтворив історію знайомства з дівчиною. Пара познайомилася у кафе. "Холостяк" зняв 3 частини відео – деталі читайте у статті

Перед цим Топольський заінтригував новим постом, у якому написав, що покаже обличчя коханої. Водночас його прихильники висловили злість через те, що Алекс довго тягне інтригу:

"Боже, це ще не сталося? Вже місяць одне і теж. Нікому вже не цікаво".

"Скільки хайпу, жесть, ніби не знати кого показує".

"Чи на довго та дівчина?"

"Мені вже не цікаво!!! От щоб Саша Мудра була..."

"Немає сечі вже терпіти ці пекельні борошна, багато очікування".

Цікаво, що Алекс раніше розповідав, що його нову обраницю не бентежить той факт, що він брав участь у шоу "Холостяк". "Вона розумна дівчина. Відноситься так, як до будь-якого мого досвіду у минулому. Її не бентежить це", – сказав Топольський.

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька, яку Алекс Топольський обрав на проєкті "Холостяк", приголомшила правдою про нього. Вона звинуватила бізнесмена в брехні та пригадала, як той телефонував їй напідпитку та вмовляв дати йому другий шанс.