Я себе так вільніше почуваю, – "Холостяк" Алекс Топольский назвав російську мову рідною

Алекс Топольський, який був головний героєм "Холостяка-12", неочікувано заявив, що йому легше висловлювати свої думки російською мовою. Чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення Алекс спілкувався мовою окупанта та навіть назвав її рідною.

Нагадаємо, що Топольський родом зі Львова, але, за його словами, більшу частину життя він говорив російською мовою. Раніше Алекс також заявляв, що не планує повертатися до України.

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Топольський назвав російську мову рідною

"Холостяк" заявив, що йому легше висловлювати свої думки російською мовою, ніж українською. В інстаграм-сторіс він чи не вперше за півтора року заговорив мовою окупанта.

Виявляється, що так бізнесмен зробив, щоб краще пояснити свою думку про фільм "Барбі".

Мені в цілому зручніше так, я себе почуваю вільніше, коли висловлюю та формулюю свої думки російською мовою. Адже я більшу частину свого життя говорив російською. Як би я не любив українську мову, доносити свої думки нею дуже важко,

– сказав Алекс.

Топольський додав, що про це (фільм "Барбі" – 24 Канал) він хотів би висловитися саме російською. "Холостяк" прокоментував критику щодо свого поста, у якому він написав, що цей фільм не варто дивитися, бо це "повне ла*но". На його думку, фемінізм у фільмі токсичний, там був вульгарний гумор і взагалі це просто маячня, а сценарій тупий.

"Як би я не любив свою країну, яким би патріотом себе не вважав, висловлювати свої думки мені треба рідною мовою (російською – 24 Канал), якою я розмовляв 22 роки", – заявив Алекс.

Топольський зазначив, що він швидше і якісніше формулює думки російською мовою. "Я себе почуваю більш розкутим", – додав "Холостяк".



Топольський заявив, що йому вільніше говорити російською / Скриншот

Бізнесмен Алекс Топольський з початком повномасштабного вторгнення почав вести блог українською та запевняв, що допомагає країні. Проте в його соцмережах рідко можна побачити якісь збори для ЗСУ.

Додамо, що Алекс кілька років жив у США. Після початку вторгнення він переїхав на Балі, де був майже рік. А вже в червні цього року Топольський вирішив пожити в Бангкоку. Раніше він пояснював, що 13 років не живе на Батьківщині, тож переїжджати до України під час війни точно не буде.