Напомним, что Топольский родом из Львова, но, по его словам, большую часть жизни он говорил по-русски. Ранее Алекс также заявлял, что не планирует возвращаться в Украину.

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Топольский назвал русский язык родным

"Холостяк" заявил, что ему легче выражать свои мысли на русском языке, чем на украинском. В инстаграм-сторис он едва ли не впервые за полора года заговорил на языке оккупанта.

Оказывается, так бизнесмен сделал, чтобы лучше объяснить свое мнение о фильме "Барби".

Мне в целом удобнее, я себя чувствую свободнее, когда высказываю и формулирую свои мысли на русском языке. Ведь я большую часть своей жизни говорил по-русски. Как бы я ни любил украинский язык, доносить свои мысли на нем очень трудно,

– сказал Алекс.

Топольский добавил, что об этом (фильм "Барби" – 24 Канал) он хотел бы высказаться именно на русском. "Холостяк" прокомментировал критику относительно своего поста, в котором он написал, что этот фильм не стоит смотреть, потому что это "полное ла*но". По его мнению, феминизм в фильме токсичен, там был вульгарный юмор и вообще это просто бред, а сценарий тупой.

"Как бы я не любил свою страну, каким бы патриотом себя ни считал, высказывать свои мнения мне нужно говорить на родном языке (русском – 24 Канал), на котором я разговаривал 22 года", – заявил Алекс.

Топольский отметил, что он быстрее и качественнее формулирует мнения на русском языке. "Я себя чувствую более раскрепощенным", – добавил "Холостяк".



Топольский заявил, что ему свободнее говорить по-русски / Скриншот

Бизнесмен Алекс Топольский с началом полномасштабного вторжения начал вести блог по-украински и уверял, что помогает стране. Однако в его соцсетях редко можно увидеть некое собрание для ВСУ.

Алекс несколько лет жил в США. После начала вторжения он переехал на Бали, где был почти год. А уже в июне этого года Топольский решил пожить в Бангкоке. Ранее он объяснял, что 13 лет не живет на Родине, так что переезжать в Украину во время войны точно не будет.