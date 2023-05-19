Алек Болдвін вперше став дідусем. Його найстарша 27-річна донька Айрленд стала мамою та народила первістка.

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Донька Болдвіна стала мамою

Американська модель та акторка показала перше фото з новонародженим малям. Ще раніше Айрленд розсекретила, що стане мамою дівчинки. Тепер вона назвала її ім'я – Голланд.

Айрленд зробила перший знімок у пологовому будинку. Вона позувала поряд з бойфрендом – це музикант Андре Аллес Анжос. Пара перебуває у стосунках близько року.

Айрленд Болдвін стала мамою / Фото з її інстаграму

На радісну новину реагують та вітають з поповненням американські зірки, а також брати й сестри Айрленд. Серед них Гейлі Болдвін-Бібер, Біллі Болдвін, Сара Полсон, Ешлі Грем та багато інших.