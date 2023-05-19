Алек Болдвін вперше став дідусем. Його найстарша 27-річна донька Айрленд стала мамою та народила первістка.
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Донька Болдвіна стала мамою
Американська модель та акторка показала перше фото з новонародженим малям. Ще раніше Айрленд розсекретила, що стане мамою дівчинки. Тепер вона назвала її ім'я – Голланд.
Айрленд зробила перший знімок у пологовому будинку. Вона позувала поряд з бойфрендом – це музикант Андре Аллес Анжос. Пара перебуває у стосунках близько року.
Айрленд Болдвін стала мамою / Фото з її інстаграму
На радісну новину реагують та вітають з поповненням американські зірки, а також брати й сестри Айрленд. Серед них Гейлі Болдвін-Бібер, Біллі Болдвін, Сара Полсон, Ешлі Грем та багато інших.
- Поки невідомо, як зірковий батько Алек Болдвін відреагує на новину, що став дідусем. Він тим часом повернувся до зйомок "Іржі" – фільму, на зніманнях якого трагічно загинула українка Галина Гатчінс.
- Після смерті Галини її чоловік Метью досяг мирової угоди з Алеком. Але її мама Ольга та сестра Світлана хочуть відшкодування збитків. Вони підкреслюють, що втрата доньки вплинула на їхнє життя в умовах війни. Утім, Болдвін вважає, що їм потрібні тільки кошти, а тому не спішить виплачувати грошову компенсацію.